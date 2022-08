Zámorský odborník: Gáborík? Jeho skutočný potenciál svet nikdy nevidel

Zámorský expert Devon Platana z magazínu The Hockey Writers si zaspomínal na draft nováčikov do zámorskej NHL v roku 2000, v ktorom si vtedy nový klub Minnesota Wild vybral ako svojho prvého hráča slovenského útočníka Mariána Gáboríka z celkového tretieho miesta.

Platana považuje víťaza Stanleyho pohára z roku 2014 za jedného z najlepších hráčov v histórii "divochov". Myslí si tiež, že celkom nenaplnil svoj potenciál pre množstvo zranení, ktoré ho počas kariéry sužovali.

"Rozhodne je jedným z najlepších hráčov v histórii Wild. Svoje strelecké schopnosti ukazoval ešte pred vstupom do NHL v slovenskej extralige aj na juniorských majstrovstvách sveta v roku 1999. Jeho talent zaujal skautov natoľko, že z neho urobili svojho prvého draftovaného hráča. Gáborík ich nesklamal, už ako nováčik zaznamenal 18 gólov a 18 prihrávok v 71 zápasoch. Hneď sa stal miláčikom fanúšikov. V piatich z ôsmich sezón strelil 30 alebo viac gólov a v ročníku 2007/2008 vytvoril rekord so 42 gólmi. Bohužiaľ, jeho skutočný potenciál svet možno nikdy nevidel kvôli množstvu zranení. Zo 656 duelov základnej časti, ktoré mohol odohrať za Wild, vynechal 154," napísal Platana.

"Každopádne, Gáborík bol v Minnesote úspešný, v 502 zápasoch strelil 219 gólov a pridal 218 asistencií. Do dnešného dňa je najlepší strelec v klubovej histórii, najbližšie je k nemu Zach Parise so 199 gólmi. To, že Gáborík stále drží strelecký rekord, aj keď už viac ako dekádu nehrá v klube, ukazuje, aký dobrý bol na vrchole svojej kariéry," doplnil expert na margo 40-ročného Trenčana, ktorý odohral v zámorskej profilige viac ako 1100 duelov aj za New York Rangers, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings a Ottawu Senators. Dokopy nastrieľal 439 gólov a získal 873 bodov, vrátane play-off.

Platana sa vrátil aj k ďalším dvom Slovákom, ktorých draftovala Minnesota v roku 2000 - v 7. kole z 214. miesta si vybrala Petra Bartoša a v 8. kole z 232. pozície Ľubomíra Sekeráša. "Wild z nejakého dôvodu radi draftovali v roku 2000 starších hráčov, napríklad 26-ročného Bartoša. Treba povedať, že mal za sebou dve 40-bodové sezóny v Českých Budějoviciach a aj preto dostal šancu u Wild v ich premiérovom ročníku v NHL. Odohral však len 13 zápasov so ziskom 6 bodov. Väčšinu sezóny strávil v nižšej IHL, kde nazbieral pôsobivých 46 bodov v 60 dueloch. Bohužiaľ, to bolo všetko," uviedol odborník na margo 5-násobného slovenského šampióna a vicemajstra sveta z roku 2000.

"Wild z nejakého dôvodu draftovali ďalšieho staršieho Európana, keď si vybrali 31-ročného obrancu Sekeráša, ktorý hrával za český Třinec. Mal vtedy na konte už 12 profesionálnych sezón a hneď sa dostal do zostavy tímu. V prvom ročníku získal 34 bodov v 80 zápasoch, hral aj v ďalších dvoch a zažiaril v play-off 2003. V 6. zápase semifinále Západnej konferencie proti Vancouveru strelil svoj jediný gól v play-off, ktorý bol víťazný a prispel k obratu v sérii z 2:3 na 4:3. Zakrátko však v NHL skončil. V ďalšej sezóne odohral len štyri duely za Dallas a potom sa vrátil do Európy," napísal Platana o Sekerášovi, ktorý tiež získal striebro na MS 2000.