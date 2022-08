Keď radosť, tak poriadna: Nadšeniu Viktórie Forster zo semifinále tlieskal celý Mníchov

Celá Viki! Svoje emócie dáva najavo najvýraznejšie či už jej to ide, alebo nie. Iba 20-ročná Viktória Forster si získala celý Olympijský štadión, kde predviedla v sobotu večer svoju tanečnú ódu na radosť z postupu do semifinále v behu na 100 m prekážok.

V treťom rozbehu obsadila druhé miesto vo svojom druhom najlepšom výkone kariéry. Jej čas 13,19 s znamenal priamy postup do nedeľného semifinále, ktoré sa skončilo po uzávierke tohto vydania.

Breznianska rodáčka dosiahla v rozbehoch v konkurencii 22 atlétok celkovo tretí najlepší čas a na dráhe rozdávala úsmevy na všetky strany. „Bežala neskutočne, s veľkým prehľadom. Presne toto bola Viktória, ako ju poznám!“ zhodnotila jej výkon trénerka Katarína Adlerová, ktorá si len povzdychla, keď sa dozvedela, že aj jej zverenke prisúdili v semifinále prvú dráhu ako sa to v Mníchove stalo hneď dvakrát Jánovi Volkovi...

Forster je po Jánovi Volkovi, Matejovi Baluchovi a svojej tréningovej kolegyni Daniele Ledeckej štvrtá členka šprintérskej časti slovenskej výpravy, ktorá prežila úvodné rozbehy a postúpila do semifinále. Znamená to, že bude mať pracovné povinnosti ako posledná z našich. „Trochu som trénerke pokazila plány. Sobotnú párty musíme oželieť,“ vyhlásila nadšene v cieli, kde vyštebotala aj ďalšiu zaujímavosť: „Veľmi som chcela postúpiť do semifinále, napísala som si to aj na štartové číslo… A splnilo sa mi to!“

Talentovaná atlétka ŠK ŠOG Nitra, ktorá sa minulé leto prebojovala do finále na 100 m i 100 m prekážok na juniorských MS v Nairobi, zopakovala postup do semifinále (na 60 m prek.) na marcových halových MS v Belehrade, kde mala premiéru v seniorskej kategórii.