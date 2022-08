Ján Volko si Bavorsko užil: Ale pivo až po sezóne!

Po dobre vykonanej práci si najrýchlejší Slovák a štvrtý najrýchlejší Európan na stovke Ján Volko (25) dožičil aj to, čo si v týždňoch prípravy odopieral. Na otázku Nového Času, či k bavorským praclíkom nechýbalo jemu, jeho trénerke Nadi Bendovej a jej manželovi Andrejovi aj pivo, sme dostali stručnú a jasnú odpoveď: „Pivo až po sezóne!“

Tie slová, samozrejme, za oboch chlapov vyriekla spokojná trénerka Naďa Bendová, ktorá ešte trochu riešila také „drobnosti“ ako: prečo dostal náš atlét dvakrát po sebe dráhu číslo jeden, prečo nebežal v druhom semifinále dvojstovky, kde by jeho čas 20,39 s znamenal priamy postup z druhej priečky... No dožičila si oddych od atletiky. „Samozrejme sme boli v hľadisku počas vystúpení ostatných našich, ale sme sa aj prešli po Mníchove, kam sme sa všetci dostali prvý raz. Pozreli sme si centrum a riadne sme sa najedli v sieti známych rockových kaviarní, ktorú navštevujeme všade, kam prídeme,“ prezradila trénerka, ktorej v ten istý deň urobila veľkú radosť dcéra Emma. Tá na Medzinárodných detských hrách v Coventry vyhrala skok do diaľky výkonom 575 cm a na stovke bola piata výkonom 12,59 s.