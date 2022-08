Do autobusu s futbalistami L. Mikuláša vrazil kamión: Rozbité hlavy, sklo v očiach a noc v nemocnici!

Smutná sobota! Futbalisti Liptovského Mikuláša by na ňu najradšej zabudli. V zápase 6. kola Fortuna ligy prišli na ihrisku AS Trenčín o zraneného brankára Dominika Sváčeka (25) a po prehre 1:2 aj o všetky tri body.

To však nebolo všetko. Večer po ceste domov mal pri obci Černová, ktorá je mestskou časťou Ružomberka, autobus nehodu, keď doň zboku vrazil kamión.

Našťastie sa nikomu nič vážne nestalo. Traja hráči skončili s ľahšími zraneniami v nemocnici. Jedným z nich bol stredopoliar Tomáš Staš, ktorý do zápasu na Sihoti nezasiahol. „Boli sme pred Ružomberkom, keď z ničoho nič prišla obrovská rana. Hneď vedľa miesta, kde som sedel. Náš šofér neskôr hovoril, že oprotiidúci kamión náhle prešiel do protismeru. Zrážke sa snažil vyhnúť a nasmeroval autobus viac ku krajnici. Napriek tomu nás tirák zachytil,“ priblížil Tomáš pre Nový Čas.

Výprava Tatrana bola zhruba pol hodinu od svojich domovov. Unavení hráči oddychovali, niektorí driemali. „Pamätám si na všetko. Z tej rany som nebol v šoku. Sklo sa rozprášilo po celom autobuse a najmä z neho máme zranenia.“ V ružomberskej nemocnici skončil okrem neho s povrchovými zraneniami aj Tomáš Gerát a Rastislav Václavík.

„Ja mám tržné rany na ľavom pleci, ktorým som bol opretý o okno autobusu. Inak som v pohode. Nič vážnejšie. Preventívne mi ešte zafixovali krčnú chrbticu,“ vravel Staš. Podľa neho to mohlo dopadnúť oveľa horšie, nebyť pohotovej reakcie vodiča autobusu, lebo v prípade čelnej zrážky by boli zranenia vážnejšie. „V pondelok mám ísť na kontrolu k očnému lekárovi a aj na traumatológiu. Tam sa dozviem, čo ďalej.“

Polícia dostala hlásenie o nehode na ceste č. I/18 v Ružomberku časť Černová v sobotu o 22.40 hod. K nehode došlo tak, že 49-ročný vodič nákladného vozidla sa plne nevenoval vedeniu motorového vozidla následkom čoho prešiel do protismernej časti vozovky, kde svojim ľavým spätným zrkadlom zachytil oprotiidúci autobus futbalistov L. Mikuláša.

Zatiaľ čo hráči L. Mikuláša sa presúvali domov autobusom, vedenie klubu išlo autom. Pred Ružomberkom sa im naskytol desivý pohľad. „S hrôzou sme zistili, že je to náš autobus. Videli sme tam stáť našich hráčov. Niektorí ležali pri ceste. Bol to strašný pohľad. Našťastie nik nebol ťažko zranený. Troch našich hráčov ošetrili v nemocnici. Boli dorezaní, mali rozbité hlavy a v očiach sklo. Ešte v noci ich prepustili. Pre všetkých je to obrovský šok. V pondelok sa zídeme a posúdime ďalšie kroky,“ povedal pre Nový Čas šéf klubu Milan Mikušiak. Na mieste zasahovalo päť hasičov z Ružomberka s dvoma autami: „Pomáhali sme s ošetrením zranených osôb a zabezpečením vozidiel. Povolali sme evakuačný autobus, ale odvolali sme ho, lebo klub si sám zabezpečil náhradný autobus.“