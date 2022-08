Ženský štvorkajak bol dlho v hre o medaily: Ako napokon dopadol?

Slovenský ženský štvorkajak v zložení Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová, Lisa-Maria Gamsjägerová obsadil v nedeľnom A-finále na 500 m na ME v Mníchove cenné piate miesto. Za víťazným poľským kvartetom Adrianna Kakolová, Karolina Najová, Anna Pulawská, Dominika Puttová zaostal o 3,163 s.

Slovenská káštvorka štartovala v prvej dráhe a po polovici trate figurovala na 6. priečke. Na druhej 250-ke dokázala zrýchliť a dlho bola v hre o medaily. Napokon skončila v silnej konkurencii piata za loďami Poľska, Dánska, Maďarska a Nemecka. Slovenky naznačili potenciál pred budúcou sezónou, v ktorej sa bude bojovať o miestenky na OH 2024 v Paríži.

"Pred začiatkom finále sme nemali veľké oči. Predviedli sme však super jazdu a dokázali sme zdolať krajiny, ktoré sa disciplíne K4 venujú už niekoľko rokov. My sme začali jazdiť spolu iba pred mesiacom, neabsolvovali sme príliš veľa tréningov. Piate miesto na ME je skvelý výsledok a krásna odmena za všetku drinu. Určite je to pre nás veľká motivácia do ďalšej sezóny, v ktorej sa bude bojovať o olympiádu v Paríži," uviedla pre TASR Kmeťová, ktorá v K2 na 500 m bola spoločne s Gamsjägerovou ôsma.



finále K4 žien na 500 m:

1. Adrianna Kakolová, Karolina Najová, Anna Pulawská, Dominika Puttová (Poľ.) 1:35,251 min, 2. Frederike Mattheisenová, Sara Milthersová, Pernille Knudsenová, Bolette Iversenová,(Dán.) +2,458 s, 3. Zsoka Cikosová, Alida Dora Gazsová, Blanka Kiszová, Anna Luczová (Maď.) +2,501, ... 5. Ivana KMEŤOVÁ, Dagmar ČULENOVÁ, Mariana PETRUŠOVÁ, Lisa-Maria GAMSJÄGEROVÁ (SR) +3,163