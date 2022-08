Brutálny knokaut v UFC! Súpera poslal kopom rovno do nemocnice!

Na galavečere UFC 278 bol k videniu skutočne historický knokaut v podaní britského zápasníka Leona Edwardsa (30), ktorý Kamaru Usmana (35) poslal rovno nemocnice.

Nigérijčan utrpel brutálnu knokautovú porážku, pritom od víťazstva ho delilo len niekoľko sekúnd. Následne ho však Edwards poslal na zem ohromujúcim kopom do hlavy. Legendárny hlásateľ UFC Joe Rogan to nazval najväčším knokautom kopom do hlavy v histórii.

V znepokojujúcich scénach zostal 35-ročný Usman ležať na chrbte s otvorenými očami. Šéf UFC Dana White potvrdil, že Usmana, ktorý bol na začiatku zápasu zaradený na prvé miesto v rebríčku váhy, z preventívnych dôvodov previezli do nemocnice.

Víťazstvo 30-ročného Edwardsa znamená rozprávkový vzostup smerujúci až k titulu svetového šampióna UFC. Stal sa druhý britským šampiónom vôbec. Prvenstvo patrí od roku 2016 Michaelovi Bispingovi.

"Všetci ste o mne pochybovali a hovorili, že to nedokážem - pozrite sa na mňa teraz," povedal šťastný Edwards.