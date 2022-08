Bizarné zábery zo šatne Arsenalu: Arteta motivoval hráčov žiarovkou!

Manažér Arsenalu Mikel Arteta (40) použil na motivovanie svojich zverencov skutočne netradičnú metódu. Na navodenie tímového ducha pred zápasom totiž použil žiarovku.

Španiel predviedol niektoré zo svojich nezvyčajných techník už v minulosti, keď hráčov Arsenalu vyzval, aby si potieralo dlane v snahe dostať zo všetkých rovnakú energiu. Zdalo sa, že tento pokus fungoval, keďže Gunners si vtedy pripísali víťazstvo 2:0 nad Leicesterom.

O ďalší bizarný moment sa Arteta postaral aj v minulej sezóne, keď vytiahol žiarovku a následne začal svoju zaujímavú reč. „Edison vynašiel žiarovku. Dnes chcem vidieť tím, ktorý je prepojený, pretože žiarovka sama o sebe nie je nič. Chcem vidieť tím, ktorý je navzájom prepojený a ktorý svieti,“ povedal na úvod a vzápätí pokračoval:

"A vy svojmu spoluhráčovi chcete odovzdať svetlo a energiu a vášeň a to, ako hráte futba. Každý z nás hrá hru prepojene, pretože čo sa stane, keď hráme prepojene, chlapci? Čo sa stane ďalej?“

"Že sa spojíme so 60 000 ľuďmi, ktorí vytvoria viac energie. Pretože na konci je elektrina, ktorá prostredníctvom tepla vytvára svetlo a život. Pretože inak by bola tma, ak by tento chlapík nemal nápad, ako to urobiť. A ja chcem, aby ste takto hrali aj dnes, pretože to, akí sme dobrí, závisí od jednej veci.“

"To, čo nás robí výnimočnými, je náš prístup, a dnes chcem, aby ste hrali s týmto prístupom. Choďte tam, zapnite svetlo a hrajte futbal. Poďme," ukončil pripravenú reč.

Zdá sa však, že tímový príhovor o žiarovkách nemal želaný účinok, pretože hneď po spomínanej motivácii Londýnčania podľahli Brightonu.