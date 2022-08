Kráľovský návrat Rogera Federera! Meno jeho súpera vás určite prekvapí

Návrat tenisového kráľa naberá stále reálnejšie kontúry. V médiách sa už objavil dátum prvého zápasu Rogera Federera (41) po dlhých mesiacoch.

Jeho comeback sa bude konať 22. septembra a bude, ako sa na kráľa tenisu patrí, v kráľovskej réžii! Roger nastúpi na kurt proti vojvodkyni z Cambridge Kate (40).

Roger Federer doteraz odohral na turnajoch ATP rôznej úrovne 526 zápasov plus rôzne benefičné zápasy proti Nadalovi, Wawrinkovi a spol. Ale taký zápas, aký sa odohrá 22. septembra, ešte Maestro nehral. Kráľa tenisu vyzvala vojvodkyňa a obaja spoločne vstúpia na kurt pred Laver Cupom, na ktorom sa mal pôvodne konať návrat Federera do tenisového kolotoča pri príležitosti akcie nadácie „Action for Children“.

Kate túto organizáciu, ktorá sa stará o rodiny v núdzi podporuje, no zároveň to bude významný deň aj pre Britskú tenisovú asociáciu na propagáciu talentov budúcnosti. Všetko sa zrodilo v hlave samotnej vojvodkyne z Cambridge, ktorá už dávnejšie v jednom rozhovore prezradila, že najväčším fanúšikom legendárneho Švajčiara v jej rodine je jej mama Carole Middletonová (67).

Rodák z Bazileja sa s kráľovskou rodinou priatelí už dlho. Roger si už zahral tenis s princom Georgeom (9), neprekvapivo je obľúbeným hráčom najstaršieho syna Kate a princa Williama (40) a s Mirkou boli poctení aj pozvánkou na svadbu Kateinej sestry Pippy (38). Obaja údajne už usilovne trénujú.

Aj Kate, ktorej tenisové schopnosti sú známe. Víťazka US Open 2021 Emma Raducanuová (19) už mala tú česť zdieľať s ňou kurt a jej forhand označila za „skvelý“. Potvrdí to aj Maestro Federer, ktorý na kurtoch chýba už viac ako trinásť mesiacov?