V slovenskej rýchlostnej kanoistike stále platí: Ak medaila, tak káštvorka!

Nakoniec to vyšlo. Po menej výrazných výsledkoch v priebehu sezóny to vyšlo na ME v Mníchove. Slovenský štvorkajak Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek získal striebornú medailu na olympijskej 500-metrovej trati. Vo finále finišoval druhý so stratou +0,595 na domácu nemeckú loď.

Slováci tak obhájili striebro z ME 2021 v Poznani, hoci po štarte sobotného finále to s nimi nevyzeralo práve najlepšie. V polovici figurovali na 6. priečke... Skvelým finišom sa prepracovali na striebornú priečku. Tesne zdolali bronzových Francúzov a za sebou nechali aj Ukrajincov, ktorí patrili k horúcim kandidátom na medaily. „Rozhodovali milimetre, malé detaily a mali sme aj športové šťastie, ktoré je potrebné. Je skvelé, že sme zakončili túto sezónu ziskom medaily. Ak by sme ju nevybojovali, veľmi by nám chýbala,“ povedal v cieli Csaba Zalka. Radosť z cenného kovu mal aj Adam Botek, ktorý priznal, že to s nimi nevyzeralo najlepšie. „Po nevydarenom rozjazde sme museli ísť aj semifinále. Podarilo sa nám však dobre zregenerovať. Vo finále bol veľmi dôležitý finiš. V závere pretekov boli vlny a trochu sme sa mykli. Keby sme sa mykli ešte viac, zrejme by z toho nebolo striebro, lebo rozdiely boli veľmi malé, no našťastie to dopadlo dobre. Medaila hreje, je veľmi pekná,“ povedal Adam, ktorého v nedeľu čaká finále K2 na rovnakej trati, tentoraz v lodis Erikom Vlčekom.