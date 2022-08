Chodec Černý po výbornom výkone v Mníchove: Nebyť covidu, som v TOP 10

Španielsky reprezentant Alvaro Martin obhájil v sobotu titul majstra Európy v chôdzi na 20 km. Jediný slovenský zástupca v mníchovskej súťaži Dominik Černý skončil na 14. mieste. Martin dosiahol čas 1:19:11 a o 12 sekúnd zdolal Švéda Perseusa Karlströma. Bronz získal ďalší Španiel Diego Garcia Carrera.

Tón pretekov udával od začiatku Karlström, dvojnásobný bronzový medailista z tohtoročných MS v Eugene sa v miernom daždi cítil evidentne lepšie ako v pondelok, keď ho v horúčave na trati 35 km zdolali aj obaja Slováci Miroslav Úradník a Michal Morvay. Na méte 15 km však prevzali iniciatívu Španieli a Martin svoje úspešné ťaženie dotiahol do konca, hoci mal na konte dve varovania.

Černý si išiel od úvodu svoje tempo a nesnažil sa udržať vo vedúcej skupine. Pohyboval sa okolo 20. miesta, no mal dobrý záver a v záverečných kilometroch predstihol viacerých súperov. Jeho výsledná strata na víťaza bola napokon 6:27 min.



"Preteky pre mňa dopadli pozitívne. Prekonal som covid a išiel som do toho opatrne. Cítil som, že som zvolil dobrú taktiku, v závere som mal dostatok síl a začal som sťahovať súperov. Pred štartom by som hodnotil ako úspech prvú dvadsiatku. Ak by som neochorel, trúfal by som si aj na najlepšiu desiatku, no vzhľadom na okolnosti je to super výsledok," povedal Černý v rozhovore pre Slovenský atletický zväz (SAZ).



ME v Mníchove

Muži

Chôdza - 20 km: 1. Alvaro Martin (Šp.) 1:19:11 h, 2. Perseus Karlström (Švéd.) 1:19:23, 3. Diego Garcia Carrera (Šp.) 1:19:45, 4. Alberto Amezcua (obaja Šp.) 1:20:00, 5. Francesco Fortunato (Tal.) 1:20:06, 6. Kevin Campion (Fr.) 1:20:47,... 14. Dominik ČERNY (SR) 1:25:38