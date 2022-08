Fanúšikovia Montrealu vo vytržení: Žasnú z nabitých nôh Mešára

Fanúšikovia Montrealu Canadiens doslova "žerú" slovenskú dvojicu Juraj Slafkovský - Filip Mešár. Kamaráti od detstva, ktorí boli draftovaní v prvom kole, bavili svojimi vtipmi už počas rozvojového kempu. Slováci získavajú v Montreale, kde je hokej doslova náboženstvom, čoraz väčšiu priazeň a pozornosť.

Obaja sú aktuálne znova v Montreale, aby pokračovali v príprave na predsezónny kemp a novú sezónu. Filip Mešár absolvoval na Slovensku tvrdú trojmesačnú letnú prípravu vo Fit Factory. Zámorskí fanúšikovia obdivujú jeho mohutné a poriadne "nabité" nohy. Prirovnávajú ho k súčasnému trénerovi Canadiens Martinovi St.Louisovi, ktorý bol počas aktívnej kariéry tiež známy silnými stehnami.

Filip Mesar is already a student at Marty’s school of quads it seems. #GoHabsGo pic.twitter.com/jPElCxUYvK