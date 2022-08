O budúcnosti Škriniara rozhodnuté: V tomto klube bude hrať!

Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar (27) bol na vrchole prestupových priorít nového športového riaditeľa PSG Luisa Camposa. Francúzsky klub bol prakticky po celé letné prestupové obdobie spájaný s možným príchodom Škriniara.

Škriniar dal prestupu do Paríža "zelenú" a s klubom z Parku princov bol už dohodnutý aj na osobných podmienkach. Ale PSG nenašiel spoločnú reč s vedením Interu Miláno a napokon z prestupu Škriniara nič nebude.

Renomovaný novinár a prestupový špecialista Fabrizio Romano na sociálnej sieti twitter informuje, že prezident Interu Zhang sa rozhodol nechať si Škriniara a ten už viac nie je dostupný na prestupovom trhu. Romano pripomína, že Inter odmietol toto leto niekoľko ponúk za Slováka, vrátane 50 miliónov eur od PSG.

Škriniar má na San Sire ešte rok platnú zmluvu a dá sa očakávať jej predĺženie.

Inter president Zhang has decided to keep Milan Škriniar. He’s no longer available on the market, Zhang told Inter board tonight as reported by @MatteoBarzaghi. 🚨🔵 #Inter



Inter turned down multiple bids but alwaus around €50m from PSG this summer. pic.twitter.com/JGZrr7HpHg