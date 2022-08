Fanúšik odfotil Slafkovského s Mešárom v Montreale: Sociálne siete vybuchli smiechom!

Útočníci Juraj Slafkovský (18) a Filip Mešár (18) sa po niekoľkých týždňoch prípravy na Slovensku vrátili do zámoria. V Montreale budú pokračovať v príprave na hlavný predsezónny kemp Canadiens, ktorý sa uskutoční v septembri.

Pozorný fanúšik odfotografoval dvojicu kamarátov v Montreale v okolí štadióna Bell Center. Záber zverejnil na sociálnej sieti twitter a vyvolal veľkú vlnu reakcií. Podľa spomínanej fotky to vyzerá tak, ako keby Slafkovský dával na Mešára pozor pri prechode cez cestu, aby ho nezrazilo auto. Práve na tomto detaile sa fanúšikovia bavia najviac. „Slafkovský dohliada na Mešára, aby ho nezrazilo auto. Vždy na neho dáva pozor," písal jeden komentujúci.

Spotted Slafkovsky and Mesar outside the bell Center #gohabsgo pic.twitter.com/D0TjyJW28I