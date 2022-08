Tréner PSG hovoril o spore Mbappeho s Neymarom: Sprievodný jav

Tréner Christophe Galtier odmieta, že spor medzi Kylianom Mbappem a Neymarom vo francúzskom futbalovom klube Paríž St. Germain by bol vážnejšieho charakteru.

Nezhody medzi hviezdnymi útočníkmi po minulotýždňovom ligovom zápase proti Montpellieru (5:2) považuje iba za "sprievodný jav", hoci v pondelok prebehla mediálnym priestorom správa zo zákulisia, že Mbappe požiadal vedenie o predaj Neymara.

Napätie medzi klubovými sokmi demonštrovali aj penaltové situácie, Francúz svoju nepremenil, Brazílčan o 20 minút neskôr áno. Mbappe nešiel po Neymarovej gólovej penalte do klbka gratulantov. Nový športový riaditeľ PSG Luis Campos mal už údajne rozhovor s oboma hráčmi a povedal im, že ich správanie by nemalo zasahovať do výkonu tímu a že špinavú bielizeň nie je dobré prať na verejnosti. Mbappe i Neymar jeho námietky vraj uznali a celý konflikt považujú za uzavretý.

Tieto informácie potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii aj Galtier. "Hneď na druhý deň sme sa všetci stretli, aby sme to urovnali. Povedali sme si to, čo sme považovali za potrebné. Celý týždeň sa nám pracovalo veľmi dobre, všetci príkladne zaberali. Užil som si každú tréningovú jednotku a tento sprievodný jav sa stal minulosťou veľmi rýchlo, už deň po našom stretnutí," povedal Galtier pre agentúru AFP.

Kouč PSG zdôraznil, že v prípade penaltových situácií dodržali jeho zverenci stanovené pokyny: "V predchádzajúcom zápase sme mali pevne určené poradie strelcov. Kylian bol jednotka a Neymar dvojka. Je podstatné, aby naši útočníci dávali góly, aby si udržali sebavedomie." Galtier dodal, že v nasledujúcich dueloch prichádzajú na jedenástky do úvahy aj Lionel Messi a Sergio Ramos.



Súboj s Montpellierom bol Mbappeho prvým súťažným vystúpením v sezóne, pred ktorou uprednostnil zotrvanie v PSG pred odchodom do Realu Madrid. V predchádzajúcom ročníku bol ťahúňom Parížanov s 39 gólmi vo všetkých súťažiach, no momentálne je v tieni Neymara. Brazílčan po dvoch kolách vedie tabuľku strelcov francúzskej Ligue 1 (3 góly + 3 asistencie) a celkovo v troch súťažných zápasoch sezóny registruje 5+3.