Pre Galisa nepochopiteľné: V živote by mi nenapadlo, že Slovan bude v ružových dresoch!

Milosrdná prehra po tragickom výkone! Len vďaka nemohúcnosti bosnianskeho majstra v koncovke a zákrokom brankára Adriána Chovana (26), ktorého sa chceli nedávno zbaviť, nevyfasoval Slovan Bratislava v prvom zápase play-off Konferenčnej ligy debakel. Klub z Tehelného poľa navyše pošpinil vyše 100-ročnú históriu existencie spojenú s belasou farbou, keď v Mostare vybehli jeho hráči v ružovo-modrej kombinácii...

Ešte odstrašujúcejší ako farba dresov bol herný prejav slovenského majstra. Ustráchaný, pasívny, alibistický futbal sa nemohol skončiť inak ako prvou pohárovou prehrou sezóny na ihrisku súpera. Paradoxne v zápase, v ktorom mohol Slovan veľa získať alebo všetko stratiť. V hre je postup do skupiny a vidina zisku vytúžených miliónov. Najlepšie platení ligisti u nás sa však ani len nepriblížili k bojovnému a agresívnemu výkonu z dvojzápasu proti Olympiakosu Pireus.

Absencia zraneného Vladimíra Weissa ml. a vykartovaného tandemu Myenty Abena - Juraj Kucka doľahla na mužstvo silnejšie, ako by sa mohlo zdať. „Súper bol lepší a vyhral zaslúžene. Nehrali sme dobre. Boli sme pomalí a unavení. Príčina však nebola vzadu či v strede, ale v útoku, kde sme boli úplne jaloví. Nič sme nevymysleli a prakticky sme nevystrelili na bránu. Keď neohrozíte bránu, nemôžete v pohári pomýšľať na dobrý výsledok,“ komentoval tréner Vladimír Weiss.

Ešteže mal svoj deň brankár Chovan, ktorý zlikvidoval nebezpečné pokusy Karla Kamenara a po prestávke aj jedovatú strelu Ivana Jukiča zvnútra šestnástky. „Boli sme zlí. Málo agresívni a viac pasívni. Chýbala nám húževnatosť z predchádzajúcich zápasov. Slabo sme dostupovali hráčov súpera,“ vravela po zápase brankárska jednotka Slovana. Keďže náskok Mostaru nie je veľký, v odvete cíti šancu na postup. „Doma sme silní. Nesmieme vešať hlavy, ale zomknúť sa. Musíme dať do toho všetko a veriť, že postúpime.“

Keďže je dvojzápas iba v polčase, tréner Weiss odmietol hlbšie hodnotenie. Slovanu sa doteraz hralo lepšie u súperov ako doma, kde v tomto pohárovom ročníku ešte ani raz nevyhral. Ak toto negatívum budúci štvrtok nezlomí, môže zabudnúť na európsku jeseň i štedré príjmy do klubovej kasy. „Z našej strany to bol zlý zápas. V odvete potrebujeme hrať agresívnejšie, s väčšou kvalitou v útoku a s takou vášňou ako proti Olympiakosu. Som presvedčený, že sa to dá. Snáď aj s podporou ľudí, no musíme hrať lepšie, potom nás aj povzbudia. Verím, že môžeme vyhrať o dva góly.“

Šokovaný Galis: Slovan môže byť len belasý alebo biely

V Mostare mu zo strany tímu z Tehelného poľa chýbalo viac nasadenia a húževnatosti. „Od každého hráča som čakal lepší výkon. Bol veľmi chladný až ležérny. Vystreliť raz za zápas na bránku je v takýchto zápasoch žalostne málo. Súper mal plno gólových šancí. Pokojne mohol dať štyri góly a bol by koniec,“ uviedol pre Nový Čas.

Podľa niekdajšieho reprezentačného kouča má Slovan šťastie, že odvetný zápas sa hrá na jeho štadióne. „Nádej stále žije, no s takýmto výkonom nemá šancu postúpiť. Hráči by mali vedieť, že v hre je veľa. Pre klub i pre nich. Určite nehrajú zadarmo a za postup majú prémie. Je to len v ich hlavách.“

Galisa šokovala ružovo-modrá kombinácia dresov, v ktorej vybehol slovenský pohárový zástupca na ihrisko. „Rozhodne sa mi to nepáči. Slovan môže hrať len v belasých alebo bielych dresoch. Pre mňa je to nepochopiteľné prekvapenie. Ak by klub urobil anketu, tak ani jeden fanúšik klubu by sa s týmito farbami nestotožnil. Nikdy v živote by mi nenapadlo, že Slovan raz nastúpi v takýchto dresoch,“ dodal.