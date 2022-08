Obeť hviezdy City prehovorila: Keď ma znásilnil tretíkrát, TOTO mi povedal

Hviezdny futbalista Benjamin Mendy (28) z anglického Manchesteru City čelí obvineniam z ôsmich znásilnení. Dvadsaťročná obeť pred súdom prehovorila o zverstvách, ktoré jej stváral. Len pre silné žalúdky!

Francúzsky reprezentant Benjamin Mendy (28) čelí obvineniam z ôsmich znásilnení, sexuálneho napadnutia a pokusu o znásilnenie. Hviezda Manchesteru City mala tieto delikty spáchať v období rokov 2018 až 2021. Aktuálne prebiehajú výpovede siedmich dotknutých žien pred porotou zloženou z ôsmich mužov a šiestich žien.

Jedna z obetí, 20-ročná žena, prezradila pred súdom, že po tom, ako ju Mendy trikrát znásilnil vyhlásil, že mal sex s 10 000 ženami a nechal ju krvácať. Informuje o tom Marca aj s prepismi niektorých citácií obete.

„Povedal mi: nikomu to nehovor a môžeš sem prísť každú noc. Ako keby to bola výsada mať s ním sex," uviedla a dodala, že išla do Mendyho domu v októbri 2020 po stretnutí s hráčom v bare Alderley Edge.

Následne hovorila o samotnom ohavnom akte. „Cítila som, ako keby to bol najdlhší deň v mojom živote. Moje telo bolo napäté, cítila som bolesť." Podľa slov 20-ročnej ženy jej Mendy zobral mobil, zamkol ju v jednej z izieb svojho domu a prikázal jej, aby sa vyzliekla.

„Počúvaj, chcem svoj telefón, neviem, čo si myslíš, že sa deje. Nechcem s tebou sex," bránila sa. „Dvere sú aj tak zatvorené," odvetil jej násilník.

Krajnému obrancovi hrozí väzenie na päť až dvadsať rokov.