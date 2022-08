Koniec lásky! Legendárna tenistka Martina Hingisová sa rozišla s manželom

Rozišli sa! Štvorročnej rozprávke je koniec. Bývalá tenisová svetová jednotka Martina Hingisová (41) sa rozišla so svojim manželom, športovým lekárom Harrym Leemannom (42).

Rodáčka z Košíc, ktorá žila aj v Rožnově pod Radhoštěm, sa odsťahovala zo spoločného domu v Zugu i s dcérkou Liou.

Martina sa do Harryho zamilovala, keď Leemann pôsobil ako tímový lekár švajčiarskeho fedcupového tímu. V roku 2018 sa zobrali. O rok neskôr sa im narodila dcérka Lia.

"Áno, Harry a ja sme sa rozišli. Máme iné životné plány, iné ciele a pôjdeme každý svojou cestou," potvrdila Hingisová.

Pre Hingisovú ide už o druhé neúspešné manželstvo. V rokoch 2010 až 2013 bola vydatá za francúzskeho prokurátora Thibaulta Hutina. To, že sa jej rozpadal aj druhý vzťah je bolestivou skúsenosťou, ale sama cíti, že to bolo nevyhnutné. "Je to lepšie pre všetkých," dodala.