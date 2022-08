Tréner Weiss st. po prehre v Mostare: Boli sme pomalí a jaloví v útoku

V odvete to nebudú mať ľahké! Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy v Mostare s domácim HŠK Zrinjski 0:1.

V odvete, ktorá je na programe 25. augusta o 20.30 h na Tehelnom poli budú musieť podať belasí diametrálne odlišný výkon ako v Mostare.

"Súper bol lepší. My sme boli pomalí, pôsobili sme unavene. Je to dvojzápas, môžeme postúpiť, ale dnes sme nehrali dobre, nechcem to hodnotiť do hĺbky. Nemali sme emócie, ako predtým proti Olympiakosu, ale verím, že nás prídu ľudia povzbudiť. Zrinjski dnes vyhral zaslúžene. My sme prakticky nevystrelili na bránku. Máme šancu ešte doma, preto to nechcem hodnotiť detailnejšie," povedal po stretnutí kouč belasých Vladimír Weiss st.

Tomu v prvom súboji s Mostarom chýbali okrem zranených Weiss ml., Holmana či Rabiua aj vykartovaní Kucka a Abena.

"Každý dobrý hráč chýba, Kucka aj Myenty nimi sú. Ale nemôžeme sa na to vyhovárať, musíme ukázať viac kvality vpredu. Tam sme boli úplne jaloví. Keď neohrozíte bránu súpera, nemôžete pomýšľať na dobrý výsledok. Príčina nebola vzadu alebo v strede poľa, bola vpredu," dodal Weiss, ktorý sa dotkol aj nabitého programu.

"Mostar si odložil tuším tri zápasy, taktiež Batumi, Olympiakos ešte nezačal ligu. My hráme každé tri dni. Nie je to výhovorka, ale fakt. Niketorí hráči sú unavení, musíme to riešiť."