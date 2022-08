Ukrajinský boxer je pred titulovým zápasom v skvelej nálade: Počas tlačovky predviedol poriadnu šou!

Oleksandr Usyk si za posledný rok preskákal viacerými turbulentnými obdobiami. Najskôr pred domácim publikom porazil Anthonyho Joshuu a získal tak niekoľko titulov rôznych boxerských organizácii. Následne v jeho vlasti vypukla vojna a v prvých dňoch musel bojovať. Potom sa však vydal do Česka, kde pokračoval v tvrdej príprave na obhajobu.

Jeho súperom bude druhýkrát po sebe britský zápasník Anthony Joshua. Počas stredy sa uskutočnil staredown a tlačová konferencia, kde to Usyk poriadne roztočil. Do sály napochodoval v kroji a takisto predviedol aj svoje spevácké schopnosti.

Na počesť rodnej krajiny zaspieval pesničku Oy U Luzi Chervona Kalyna, ktorá vzdáve hold Ukrajine a vyzdvihuje ju. Po vpadnutí ruských vojsk sa folklórna skladba stala hitom internetu, no a teraz s ňou prišiel práve Usyk, ktorý je jedným z najznámejších ukrajinských športovcov.

Alright, I’ve changed my mind. I’m convinced Usyk is going to beat the piss out of Joshua.

pic.twitter.com/GqERv1ZKty