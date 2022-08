Cyklistické dvojičky Peter a Martin Velitsovci o Saganovom netradičnom rozhodnutí: Nevieme, o čom sú MS e-bikov!

Stále sú aktívni! Cyklistickí bratia Peter (37) a Martin (37) Velitsovci sa už nevedia dočkať víkendového podujatia L’Etape Slovakia, na ktorom budú bežným ľuďom približovať atmosféru i detaily Tour de France. V rozhovore pre Nový Čas pri tejto príležitosti prezradili, ako sa po skončení profesionálnej cyklokariéry udržiavajú vo forme, ale reč bola aj o netradičnom rozhodnutí Petra Sagana (32).

Ako si spomínate na vlaňajší debutový ročník L’Etape?

Peter: Minulý ročník bol veľmi príjemný. Spolu s bratom sme si to poriadne užili. Ide nám skôr o atmosféru ako o nejaký výkon. Videli sme však, že bolo aj veľa ľudí, ktorí si schuti zapretekali a odkrútili si to svoje.

Martin: Prvý ročník priniesol veľa očakávaní. My s Petrom, samozrejme, vieme, ako to na pretekoch chodí, ale ľudia boli nadšení. Spolu s bratom nám išlo hlavne o to, aby sme si ten deň poriadne užili.

Aj sa pred týmito pretekmi nejako špeciálne pripravujete? Asi sa nechcete dať zahanbiť hobíkmi...

Peter: Nie je to o tom, že by som sa niekým nechal zahanbiť. Za svoj život som si už odpretekal svoje. Nepotrebujem sa predvádzať teraz pred ľudmi, ktorí profesionálne nebicyklovali.

Martin: Vôbec nie, aj keď si želám, aby som mal v súčasnosti na bicykel viac času. Podarí sa mi jazdiť možno len tak raz do týždňa. Jedenásť rokov športovej kariéry bolo však dosť. Teraz si užívam, že sa môžem do cieľa dopraviť kedy chcem a ako chcem ja.

Vo forme sa však udržiavate...

Peter: Samozrejme, aj s Martinom sa snažíme hýbať. Či už ten bicykel, alebo chodíme spolu hrávať aj hokej. Asi by nás to veľmi nebavilo, keby sme boli bez pohybu. Robíme preto aspoň nejaké športy, kvôli kondícii.

Martin: Či už s kolegami alebo priateľmi vysadnem na bicykel plus hrávame s Petrom aj hokej. Ale to je úplne iná forma aktivity ako cyklistika.

Keď sa povie Tour de France, aké spomienky sa vám vynoria a čo z nich by ste chceli cez víkend sprostredkovať ľuďom?

Peter: Tých spomienok je veľa. Z každého ročníka by sa dalo niečo nájsť. Ľudia si skôr však budú môcť užiť celkovú atmosféru Tour.

Martin: Pre mňa bola moja jediná účasť na Tour najväčším športovým zážitkom. Spomínam na to v dobrom, pretože mi vyšla. Cítil som sa tam dobre a som za túto skúsenosť skutočne vďačný.

Peter Sagan po Tour oznámil, že bude pretekať na MS v horských e-bikoch. Čo si o tom myslíte vy?

Peter: On sám musí najlepšie vedieť, čo chce robiť a ako to chce robiť. Určite všetko prebehlo aj po dohovore s jeho tímom. Ťažko sa to hodnotí mne osobne.

Martin: Peťo je známy tým, že má rád všetko, čo sa týka bicyklov. Na cyklokrose a horských bicykloch dokonca vyrastal. Je to úplne normálne, že hľadá nové spôsoby, ako si cyklistiku môže oživiť. Za tie roky toho má za sebou naozaj dosť. Je to úplne v poriadku. Teším sa, keď budem vidieť, o čom vlastne toto podujatie je a ako to Peter bude zvládať.

Na sociálnych sieťach rozvíril Sagan svojím rozhodnutím búrlivú diskusiu. Aký je váš osobný názor na elektrobicykle?

Peter: Ja som svojím spôsobom tomuto otvorený, aj keď sám e-bike nemám. Nieže ho nepotrebujem, ale proste ho nemám. Vieme, že elektrobicykle nie sú motorky, človek musí stále krútiť pedálmi a hýbať sa. Ak to ľuďom pomôže, tak je to dobré. Sám mám známych, čo majú e-biky a nevedia si ich vynachváliť, pretože by sami tak ďaleko nezašli. Je to dobré a nič proti tomu nemám.

Martin: E-bike nemám, ani sa ho momentálne nechystám zadovážiť. Na druhej strane je pravda, že vďaka nim je o cyklistiku väčší záujem. Ľudia, ktorí by sa neodvážili bicyklovať alebo skúsiť nejaké náročnejšie trate, ich vďaka elektrobicyklom môžu teraz zdolávať. To je len dobre. Ja som so svojím bicyklom momentálne spokojný, ale človek nikdy nevie. Možno sa o pár rokov aj ja rozhodnem, že e-bike chcem alebo potrebujem.