Traja Slováci na ME do semifinále, dvojkajak pre problémy neodštartoval

V prvom bloku štvrtkových rozjázd na ME v rýchlostnej kanoistike v Mníchove si zabezpečili postup do semifinále traja slovenskí reprezentanti - Milan Dörner v K1 na 500 m, Matej Rusnák v C1 na 500 a 1000 m a Peter Gelle v K1 na 1000 m.

Slovenský dvojkajak Samuel Baláž - Denis Myšák pre technické problémy neodštartoval na 1000 m.

Dörner obsadil v tretej rozjazde K1 na 500 m časom 1:43,994 min druhé miesto, keď za víťazom Jacobom Schopfom z Nemecka zaostal o 0,911 s. Priamo do finále však postúpil iba víťaz, pretekári na 2.-7. mieste putovali do semifinále. Gelle skončil v tretej rozjazde K1 na 1000 m štvrtý časom 3:39,672 min., na najlepšieho Belgičana Artuura Petersa stratil 4,120 s. Do semifinále mieri aj Rusnák, ktorý finišoval časom 4:05,359 min na 4. mieste v prvej rozjazde C1 na 1000 m s odstupom 12,749 na Rumuna Catalina Chirilu. Do finále išli prví traja. Na 500 m skončil piaty (1:57,099) so stratou 6,693 na Čecha Martina Fuksu.

V K2 na 1000 m sa mal prestaviť aj slovenský dvojkajak Samuel Baláž - Denis Myšák, no napokon neštartoval. "Roztrhlo sa nám lanko a nemohli sme odštartovať. Skúšali sme to ešte nejako riešiť s pomocou motorového člna, ale nedalo sa to tak rýchlo opraviť. Mrzí nás to, lebo sme mali veľkú šancu skončiť v prvej trojke a postúpiť priamo do finále. Dúfam, že si to vynahradíme v K4 na 500 m," uviedol pre TASR "háčik" slovenskej kádvojky Samuel Baláž.