Komu tlieskal Olympijský štadión najdlhšie? Carabana predviedol niečo nevídané!

Nie jednu, ale aj tri zlaté medaily by mal dostať za svoj čin andorský bežec Nahuel Carabana (22)!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na ME v Mníchove urobil to, čo ešte atletika nezažila! V rozbehu na 3 000 m steeplechase spadol zranený Dán Axel Vang Christensen (18) a Carabana mu pomohol aj keď nakoniec skončil posledný!

Pokúšal sa ho postaviť na nohy, no dánsky súper sa nedokázal postaviť na nohy, a tak ho Andorčan „upratal“ z trate, aby ostatní mohli kľudne dobehnúť do cieľa. On sám sa vrátil na trať až potom, keď sa objavila lekárska pomoc, a obsadil s viac ako minútovou stratou poslednú priečku. Na Olympijskom štadióne si však vyslúžil neutíchajúci aplauz, ktorý mu určite závideli aj medailisti!

Carabana ukázal športového ducha a takú dávku férovosti aká sa na takýchto vrcholných podujatiach nevidí. Ocenili to nielen diváci priamo na štadióne, ale aj sociálne siete, Jeho čin sa stal hitom a videli ho už státisíce na celom svete.

„Mohol sa to skončiť s jeho zranením ešte horšie. Pomyslel som si, že dnes možno dokážem niečo dobré, a tak som ostal pri ňom,“ skomentoval svoj skutok mladý atlét, ktorý dodal, že ho dojal potlesk divákov. Vraj si myslel, že si nik nevšimne, čo urobil... „Nebol to môj deň, ale aspoň som niekomu pomohol,“ dodal ešte.