Fantastický Volko! Vyhral tretí rozbeh na dvestovke a postúpil do semifinále

Fantastický výkon Volka! Semifinále pobeží aj na dvestovke! Po štvrtom mieste vo finále behu na 100 m, si slovenský atlét Ján Volko (25) vybojoval na ME v Mníchove postup do semifinále aj na dvojnásobne dlhej trati.

Volko štartoval v treťom rozbehu v ôsmej dráhe a po nábehu do cieľovej rovinky dokázal utiecť všetkým súperom a suverénne zvíťazil časom 20,48 s.

Volkov čas bol v rozbehoch celkovo tretí najrýchlejší, iba o dve stotiny sekundy slabší ako výkon Taliana Fausta Desalua. Semifinále je na programe už vo štvrtok večer od 20.13 h.

Slovenský rekordér si už na podujatí pripísal 4. miesto z najkratšieho šprintu.

"Priznám sa, trochu som sa po stovke obával tohto vystúpenia. Necítil som, že mám v sebe veľa energie navyše, no evidentne som to zvládol. Bol to dobrý beh a myslím si, že tam bolo aj trochu rezervy," povedal Volko pre Českú televíziu.



ME v Mníchove - výsledky:

Muži

200 m - III. rozbeh: 1. Ján VOLKO (SR) 20,48 s