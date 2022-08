Plzeň v Azerbajdžane neinkasovala: Dobrá východisková pozícia do odvety

Futbalisti Viktorie Plzeň remizovali v stredajšom úvodnom stretnutí play off Ligy majstrov na pôde FK Karabach 0:0.

Domáci hráči mali viac z hry i šancí, ale nedokázali ich využiť. V drese hostí nastúpil v 71. minúte slovenský krídelník Erik Jirka, brankár Marián Tvrdoň a útočník René Dedič sedeli na lavičke náhradníkov.

Odveta je na programe v utorok 23. augusta o 21.00 SELČ. Postupujúci tím sa predstaví v hlavnej časti LM, kde sa pripojí k 26 tímom, ktoré majú istotu účasti. Zdolané mužstvo sa presunie do skupinovej fázy Európskej ligy.

úvodný zápas play off LM: FK Karabach - Viktoria Plzeň 0:0

/za hostí Jirka od 71. min, Tvrdoň a Dedič na lavičke náhradníkov/

Futbalisti švédskeho Djurgardenu IF zvíťazili v úvodnom zápase play off Európskej konferenčnej ligy doma nad APOEL-om Nikózia 3:0. Vypracovali si tak výbornú pozíciu do odvety, ktorá je na programe budúci utorok o 18.00 h na Cypre.

prvý zápas play off EKL: Djurgarden IF - APOEL Nikózia 3:0 (1:0)

Góly: 9. Edvardsen, 54. Ekdal, 65. Wikheim, ČK: 71. Schüller - 90.+5 Crespo