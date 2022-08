Volkova trénerka prezradila, čo sa dialo po úspechu: Aj takýto vie byť šport!

Bol vyčerpaný a bolelo ho celé telo. Trénerka Naďa Bendová pre Nový Čas prezradila, že svojmu zverencovi Jánovi Volkovi deň po skvelom úspechu na ME v Mníchove naordinovala pokojový režim.

Dnes Volka čaká beh na 200 m. „Nedali sme si nejaký veľký cieľ, uvidíme, ako sa Janko bude cítiť,“ povedala Bendová. Hoci sa zdalo, že Volko v semifinále aj vo finále odštartoval ako blesk, nebolo to celkom tak. „Paradoxne, tie reakčné časy neboli až také ideálne. Ak by boli o niečo lepšie, tak by sme sa možno tešili viac. Po zranení sme robili veľmi veľa úsekov do 20 až 30 metrov. Aj včera Janko ukázal, že do tých 60 - 80 metrov to je super, ale potom, keď sa vyšší súperi narovnajú a predĺžia krok, tam už im nedokáže konkurovať,“ pokračovala úspešná trénerka.

Od dnešnej dvojstovky však toho Bendová veľa neočakáva. „Je veľmi vyčerpaný, neuvažujeme nad nejakým konkrétnym cieľom. Ideme do rozbehov a uvidíme, aké budú podmienky. Má pršať, čo nebude pre nikoho príjemné. Veľa bude závisieť aj od žrebu. Môj zverenec je na tejto trati outsider, postúpil s 34. časom z 36 štartujúcich. Po zranení sme menej trénovali vytrvalosť. Uvidíme, koľko síl mu zostane. Do postele sme sa všetci dostali o tretej ráno a vstávali sme o pol ôsmej. Janko mal 1,5 hodiny fyzioterapiu, čaká ho ešte nejaká rehabilitácia,“ uzavrela Bendová.