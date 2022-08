V Bratislave štartuje turnaj Danube Cup: Slovan opráši derby so Spartou

Fanúšikov čaká hokejový sviatok! Hoci ide iba o prípravný turnaj, do Bratislavy zavítali špičkové európske kluby na čele s pražskou Spartou, so švajčiarskym Davosom či s fínskym celkom Lukko Rauma. Všetci prijali pozvanie hokejového Slovana, ktorý zorganizoval podujatie pod názvom Danube Cup 2022/Memoriál Jána Staršieho. Najväčším lákadlom bude dnešný duel o 19.00 h, keď sa opráši federálne derby a Slovan doma po deviatich rokoch privíta Spartu!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pre hokejistov Slovana bude turnaj kvalitnou previerkou pred septembrovým štartom Ligy majstrov a následne aj extraligou, kde budú obhajovať majstrovský titul. „Celé mužstvo sa už na turnaj teší, pretože sa budeme konfrontovať naozaj so špičkovými klubmi z Európy. Samozrejme, že pre fanúšikov bude najväčším ťahákom už náš prvý súboj proti Sparte. Bude to spomienka na staré federálne časy, bude to mať náboj a prestíž,“ povedal na úvod kapitán belasých Michal Sersen, ktorý v sezóne 2011/2012 obliekal aj dres českého tímu.

Bude plný dom?

„Áno, pôsobil som rok v Sparte a následne v pražskom Leve a mám dobré spomienky na toto obdobie. Poznám nejakých chalanov v mužstve, niektorí dokonca hrali aj za Slovan v KHL ako Řepík či Buchtele, ale s nikým som si pred turna­jom nepísal,“ pokračoval skúsený obranca, ktorý verí, že v hľadisku budú mať početnú podporu. Naposledy v auguste 2013, keď belasí doma hostili Spartu a prehrali 2:3 po nájazdoch, bolo vypredané (10-tisíc). „Sú prázdniny, leto je v plnom prúde, ale boli by sme radi, keby sa ľudia prišli schladiť a podporiť nás. Určite uvidia kvalitné mužstvá a aj zápasy,“ dodal na záver líder bratislavského celku.

Program belasých:

dnes o 19.00 h

Slovan – Sparta

sobota o 19.00 h

Slovan – Davos

nedeľa o 17.00 h

Slovan – Lukko Rauma