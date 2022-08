Tyson vystrašil svojich fanúšikov: Na letisko prišiel na invalidnom vozíku

Na letisko v Miami totiž prišiel na invalidnom vozíku a vôbec nevyzeral dobre. K tomuto kroku prinútili Tysona neznesiteľné bolesti chrbta. V ruke držal dokonca paličku.

Tyson, ktorý vyhral všetky tri najvýznamnejšie tituly v ťažkej váhe a bol najmladším boxerom, ktorému sa to podarilo, je považovaný za jedného z najvýznamnejších športovcov konca 80. rokov. Nedávno sa v rozhovore vyjadril, že sa blíži jeho smrť. "Ráno, keď sa pozriem do zrkadla a na tvár, pozorujem divné škvrny, čítim, že moja smrť sa blíži," šokoval nedávno šampión.

Mike Tyson is pictured in a wheelchair at Miami Airport, raising new fears for his health amid problems with sciatica, just weeks after he morbidly claimed his death is 'coming really soon' at 56 pic.twitter.com/0dkAlZjZR4