Rozruch na turnaji v Cincinnati: Na zápas Rusiek prišla s ukrajinskou vlajkou

A to sa ani jednej z tenistiek nepáčilo. Za diváčkou prišla najskôr empirová rozhodkyňa, ktorá fanynku požiadala, aby vlajku dala preč, lebo nespĺňa povolené rozmery.

"Dostala som informáciu, že to poburuje ruské hráčky. Odpovedala som: Nedám ju preč. Zápas pokračoval asi minútu alebo dve a potom ku mne prišiel človek z ochranky a povedal mi: Pani, ak neodídete, zavolám políciu," opísala moment televízii Local 12 diváčka.

Usporiadatelia turnaja uviedli, že podľa pravidiel, sú zakázané transparenty väčšie ako 46 x 46 cm. To bol dôvod, prečo fanúšičku požiadali, aby odstránila z hľadiska vlajku.

Video of some of this incident surfaced hours later on social media, via @trashytennispic.twitter.com/bYlFL38L9X