Famózny výkon Jána Volka vo finále ME! Slovák sa zaradil k európskej špičke

Slovenský šprintér Ján Volko (25) obsadil vo finále stovky na atletických ME v Mníchove 4. miesto časom 10,16 s.

Od bronzovej medaily ho delili tri stotiny sekundy. Majstrom Európy sa stal úradujúci olympijský šampión Marcell Jacobs z Talianska vo vyrovnanom rekorde šampionátu 9,95 s.

Volko si pri svojej tretej účasti pripísal najlepší výsledok na kontinentálnom šampionáte pod otvoreným nebom. Doteraz bolo jeho maximom 13. miesto zo 100 i 200 m spred štyroch rokov v Berlíne. Za svojím výkonom zo semifinále a vlastným slovenským rekordom zaostal iba o tri stotiny.

Dvadsaťpäťročný zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka je prvý Slovák, ktorý sa na ME dostal do finále v šprinte na 100 alebo 200 metrov. Do boja o medaily postúpil časom z II. semifinále, v ktorom obsadil tretiu pozíciu a výkonom vyrovnal svoje maximum z roku 2018.

Trojnásobný medailista z halových ME sa postaral o tretie umiestnenie slovenskej výpravy v prvej desiatke na tohtoročných majstrovstvách, v utorkových predpoludňajších pretekoch v chôdzi na 35. obsadili Miroslav Úradník šieste a Michal Morvay 7. miesto.

Slovenského šprintéra čakajú v Mníchove ešte súboje na dvojnásobnej trati. Rozbehy na 200 sú na programe vo štvrtok od 12.30 h.

ME v Mníchove - finálové výsledky večerného bloku II. súťažného dňa:

Muži, 100 m:

1. Marcell Jacobs (Tal.) 9,95 s - vyrovnaný rekord šampionátu

2. Zharnel Hughes 9,99

3. Jeremiah Azu (obaja V. Brit.) 10,13

4. Ján VOLKO (SR) 10,16

5. Mouhamadou Fall (Fr.) 10,17

6. Israel Olatunde (Ír.) 10,17