Slafkovský s Mešárom odleteli do Montrealu: Ešte jeden žartík a ide sa makať

Nakoniec to stihli obaja! Ostro sledovaný hokejista Juraj Slafkovský (18) odletel v pondelok so spoluhráčom Filipom Mešárom (18) do Montrealu.

Slafkovský pred odchodom do Kanady žartoval, že jeho kolega je trochu „spomalenučký“, no Mešár vybavil všetky papiere včas a slovenská dvojica tak mohla na nováčikovský kemp odletieť spolu. Asistent trénera Canadiens Alexandre Burrows opísal, aké majú s draftovou jednotkou v NHL plány. „Filip? Mám ho veľmi rád, ale trošku je taký ,spomalenučký‘. Neviem, či si už vyriešil potrebné papiere, ale verím, že to stihne. Ak nie, tak doletí za mnou o pár dní neskôr,“ smial sa pred týždňom Slafkovský v odpovedi na otázku o odchode do zámoria. V nováčikovských kempoch Montrealu sa ich oboch už nevedia dočkať. Obzvlášť s draftovou jednotkou má vedenie Canadiens veľké plány, o čom svedčia slová Alexa Burrowsa. „Môžete vidieť, že Juraj je fyzicky pripravený. Je silný, dobre korčuľuje a má skvelé ofenzívne schopnosti. Zamaká u nás v kempe nováčikov a tábore Habs, kde bude môcť vyniknúť. Dúfajme, že si nájde miesto v našom tíme. Určite sa mu budeme musieť snažiť urobiť priestor v presilovkách. S jeho neskutočnou strelou o tom nie sú žiadne pochybnosti,“ vyjadril sa Burrows, asistent hlavného trénera Canadiens Martina St. Louisa. Samotný Slafkovský sa už príchodu do Montrealu nevedel dočkať, aj keď, ako sám priznal, ošiaľ po drafte trochu utíchol. „Určite budú na mňa čakať viaceré povinnosti, som si toho vedomý a teším sa na to. Stále mám od ľudí veľa správ, plné sociálne siete, ale už to nie je podľa mňa také ako tesne po drafte,“ priznal Slafkovský. Čo sa týka Mešára, jeho úloha v tíme určite nebude až taká prominentná. V kempe nováčikov bude bojovať o svoju šancu ukázať sa v najslávnejšej hokejovej lige sveta už v novej sezóne, no pravdepodobne na neho čaká rola vo farmárskom tíme z AHL.