Po prestupe hneď do Ligy majstrov? Veľká šanca Erika Jirku v Plzni Do Plzne

Z druhej ligy rovno do Ligy majstrov! Takýmto parádnym skokom sa môže pochváliť Erik Jirka (24).

Ešte pred týždňom bol hráčom španielskeho Realu Oviedo, no veci nabrali rýchly spád a šikovný krídelník sa presunul bližšie k domovu. S Viktoriou Plzeň podpísal zmluvu na tri roky, čím rozšíril enklávu slovenských futbalistov v meste piva na kvarteto.

Pre mladého slovenského reprezentanta je to veľká výzva. Po prestupe zo Spartaka Trnava do CZ Belehrad sa motal iba po hosťovaniach. Postupne vystriedal Radnički Niš, Górnik Zabrze, CD Mirandes a Oviedo, bývalý klub Petra Dubovského.

„Je to neskutočné. Ešte pred pár dňami som bol v druhej španielskej lige a zrazu som v Plzni, ktorá vlani vyhrala český titul a teraz môže zabojovať o skupinu Ligy majstrov. Futbal je nevyspytateľný,“ nadchýnal sa Jirka pre klubovú stránku.

Viktoria expresne dopísala Slováka na súpisku miliónovej ligy a trnavský rodák je trénerskému trojlístku Bílek – Horváth – Bakoš k dispozícii už v dnešnom dôležitom súboji play-off na ihrisku azerbajdžanského tímu Karabach Agdam.

„Vnímam to ako obrovskú motiváciu. Som z toho trochu aj nervózny. Keď však vybehnem na trávnik, hádam to rýchlo opadne. Veľmi sa teším. Dúfam, že mužstvu pomôžem.“

V troch predkolách Ligy majstrov si Erik zahral už v lete 2018 s Trnavou. Na tvrdú konkurenciu v tíme českého majstra je pripravený.

„Každý musí o svoje miesto zabojovať. Nik ho nemá garantované a musí si ho zaslúžiť,“ tvrdí rýchlonohý hráč, ktorého doteraz najväčším úspechom je slovenský titul so Spartakom Trnava. Štyri mesiace po triumfe bol súčasťou kádra červeno-čiernych aj dnešný asistent trénera Plzne Marek Bakoš. Aj to zavážilo pri rozhodovaní.

„Zohralo to svoju úlohu. Nielen Viktoria mala o mňa záujem. Volal som Marekovi a prikývol som, lebo Plzeň má kvalitné mužstvo a šancu presadiť sa v pohárovej Európe."

Jirka má za sebou už 20-minútový ligový debut. Nastúpil na záver duelu v Hradci Králové a tešil sa z víťazstva 2:1. Dúfa, že postupom času sa prebojuje aj do základnej zostavy, čo by mu mohlo pomôcť aj pri návrate do reprezentácie, ktorá stále čaká na meno nového trénera.

„Česká liga má vysokú kvalitu. V každom mužstve sú dobrí hráči a úroveň súťaže sa stále zvyšuje. Beriem to ako posun dopredu v mojej kariére. Som pripravený,“ dodal Erik.

PROFI KARIÉRA JIRKU (24)

- do ligy vbehol so Spartakom Trnava

- získal s ním majstrovský titul

- za 750 000 eur prestúpil do CZ Belehrad

- v jeho drese vyhral srbský titul

- v troch tímoch hosťoval (Niš, Zabrze, Mirandes)

- rok bol hráčom Realu Oviedo

- v repre SR odohral 7 zápasov, dal 1 gól

- jeho trhová hodnota je 800 000 eur