Je to vôbec možné? Klub z NHL bude mať štadión menší ako v našej extralige!

Dôvodom presunu do nového stánku je hlavne finančná situácia - vedenie mesta nepredĺžilo nájomnú zmluvu s klubom. V tabuľke priemernej návštevnosti štadiónov NHL mužstvo z Arizony dlhodobo okupuje posledné priečky. Mesto teda rozhodlo o využívaní menšieho štadióna v Tempe.

Coyotes budú pôsobiť v multifunkčnej aréne s kapacitou len pre 5000 divákov a zdieľať ju budú s tamojším univerzitným mužstvom. Z klubov, ktoré aktuálne pôsobia v NHL, mal menšiu kapacitu len Montreal. Canadiens hrali na štadióne pre 3000 ľudí, no to bolo pred vyše sto rokmi.

It’s coming together! 🏡



We’re in Tempe this afternoon checking out the Sun Devils’ new multi-purpose arena where we’ll play next season. pic.twitter.com/gEZ064IZAB