Kličko oznámil rozvod a pridal Kyjevčanom výzvu: Kúpte si na zimu teplé oblečenie

Správa o rozvode prekvapila viac ako zvyšok rozhovoru, ktorý kyjevský starosta Vitalij Kličko (51) poskytol agentúre Ukrinform. V tom zvyšku vyzval obyvateľov ukrajinského hlavného mesta, aby si zabezpečili na zimu teplé oblečenie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Žijeme v drsnej realite a musíme rátať s rôznymi scenármi. Ale nevylučujeme, že teplota v bytoch bude nižšia, než stanoví norma,“ povedal bývalý skvelý boxer, ktorý sa zdržal predpovede, či sa ľudia budú naďalej vracať do Kyjeva, alebo pred zimou budú metropolu opúšťať.

No potom pridal verejné oznámenie o rozvode s manželkou Nataliou (48), s ktorou sa poznajú 26 rokov a spolu sú 25 rokov. Keďže roky žijú oddelene, ona v Hamburgu a on v Kyjeve, je rozvod logickým krokom. „Podali sme spolu žiadosť o rozvod, pretože už roky žijeme oddelene a teraz to chceme zoficiálniť. Máme medzi sebou veľmi dobrý vzťah a rešpektujeme sa,“ uviedol Vitalij, ktorý má s Nataliou tri deti - Yegora Daniela (22), Elizabeth Victoriu (20) a Maxima (17).

Správa o Kličkovom rozvode uprostred ukrajinskej vojny zaskočila všetkých. Veď Natalia, ktorá má nemecké korene, ešte v júli v rozhovore pre magazín Focus hovorila o tom, ako svojho muža podporuje a každý deň pomáha Ukrajine.

Paradox

Tým je fakt, že Vitalij Kličko i jeho brat Volodymyr bránia svoju krajinu pred agresorom, hoci ich otec bol sovietsky generál tzv. spojeneckej armády, ktorá v r. 1968 vstúpila do Československa. Slúžil v meste Mimoň na severe Čiech, kde obaja chodili v rokoch 1980 - 1985 do školy pre deti sovietskych vojakov. Sám Vitalij spomínal, že tam zistil, aká veľká môže byť nenávisť voči okupantom.