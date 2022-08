V sobotu štartuje slovenská Tour de France! Prihlásil sa rekordný počet jazdcov

Na druhý ročník slovenskej verzie populárnych cyklistických pretekov pre širokú verejnosť L’Etape Slovakia by Tour de France sa už prihlásilo rekordných 807 jazdcov. Podujatie, organizované podľa vzoru etapy na legendárnej Tour, sa v okolí Bratislavy uskutoční 20. a 21. augusta.

Na hlavné preteky v nedeľu 21. augusta so štartom o 7.00 h v L´Etape Village v športovom a zábavnom areáli na Štrkovci v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa na súťaž s názvom RACE (117 km) prihlásilo 361 cyklistov, na kratšiu súťaž RIDE (65 km) 357 jazdcov, dovedna zo 16 krajín.

Okrem toho sa v sobotu 20. augusta uskutočnia detské preteky (56 prihlásených) a nesúťažná Family Ride na 35 km dlhej trati (33 prihlásených). Z tucta minuloročných medailistov budú v tomto roku súťažiť desiati vrátane víťazov pretekov na dlhej trati Ronalda Kubu a Marianny Findrovej.

"Teší nás veľký záujem, už teraz sme prekročili minuloročné počty a ešte stále existuje možnosť prihlásiť sa,“ uviedol v tlačovej správe Jozef Pukalovič, riaditeľ L’Etape Slovakia by Tour de France.

"Výrazne, o viac ako 200 percent, narástol počet cudzincov – je ich aktuálne 160, najviac z Česka, Rakúska a Poľska. V porovnaní s vlaňajškom je to významný nárast."

Organizátori 2. ročníka privítajú viacero špeciálnych hostí, najmä zo sveta cyklistiky. Nebude chýbať bývalý skvelý československý reprezentant Jozef Regec, desiaty v pretekoch jednotlivcov na OH 1988 v Soule a v 80-tych rokoch minulého storočia víťaz viacerých etáp na kedysi veľmi populárnych Pretekoch mieru.

Ambasádormi podujatia L’Etape Slovakia by Tour de France sú opäť Peter a Martin Velitsovci, ktorí budú znova aj priamo súťažiť, Peter si vybral kratšiu trať (RIDE) a Martin dlhšiu (RACE).

"Vlani som si preteky vyslovene užíval a verím že to tak bude aj teraz. My s bratom Peťom už nesúťažíme, my sa len bicyklujeme," povedal s úsmevom Martin Velits. "Budeme robiť spoločnosť partii našich priateľov."

Hosťom podujatia bude taktiež francúzsky cyklista a víťaz pretekov Okolo Veľkej Británie (Tour of Britain) z roku 2008 Geoffrey Lequatre, ktorý je majiteľ cyklistickej značky G4 dimension. Práve táto spoločnosť dodala organizátorom L’Etape Slovakia by Tour de France dresy.

"Samozrejme, nemôže chýbať ani populárny maskot originálnych pretekov Tour de France Didi the Devil, ktorý si vlani získal srdcia malých i veľkých cyklistov či fanúšikov," doplnil Jozef Pukalovič.

Organizátori pripravili počas prípravy na L’Etape Slovakia by Tour de France viaceré spoločné tréningy (dovedna 36, zúčastnilo sa ich viac ako 1500 cyklistov) so známymi jazdcami, napríklad Jánom Svoradom či Janom Bártom.

"Štart hlavných pretekov je o 7.00 h na Štrkovci, cieľ na Kamzíku, avšak slávnostný ceremoniál oceňovania najlepších bude znova na Štrkovci v L´Etape Village, kde chystáme aj bohatý sprievodný program a after párty,“ uviedol Jozef Pukalovič.

"Medzi týmito dvoma miestami bude premávať kyvadlová doprava od 7.30 do 13.00 h. Výdaj štartových balíkov sa začne v piatok 19. augusta o 12.00 h v L´Etape Village na Štrkovci. Verím, že cyklistov príde povzbudiť popri trati podobne ako vlani veľa fanúšikov, naša priorita je však bezpečnosť všetkých – jazdcov i divákov.“

Podujatie L’Etape by Tour de France sa v roku 2022 uskutoční vo viac ako dvoch desiatkach krajín celého sveta. Slovensko a Bratislava sa ocitnú medzi vybranými lokalitami už druhý rok za sebou. Na premiérovom ročník sa počas víkendu 21. a 22. augusta 2021 zúčastnilo 650 pretekárov.