Prehnal to bývalý tím Kucku? V šatni sa tešili z odchodu spoluhráča!

Dvadsaťštyriročný útočník v sobotu dokončil svoj prestup za 24 miliónov eur k nováčikovi Premier League. Podľa denníka Daily Mail sa však mužstvo zo štadióna Vicarage Road tešilo, že ho vidí odchádzať- po jeho odchode bude vraj šatňa oveľa harmonickejším miestom. Správa dodáva, že svoju radosť sa nebáli vyjadriť viacerí členovia tímu.

Dennis prišiel do Watfordu len minulé leto a strelil desať gólov. Vo svojom novom pôsobisku sa bude pokúšať vytlačiť zo zostavy Nottinghamu útočníka Taiwa Awoniyiho, ktorý je doposiaľ najdrahšou posilou v histórii klubu a nedávno gólom zabezpečil svojmu tímu cennú výhru proti West Hamu.

Emmanuel Dennis has completed a permanent transfer to Nottingham Forest.



All the best for the future, Emmanuel.