Mbappé požaduje odchod hviezdy z klubu! Vedenie PSG musí riešiť vážny konflikt

Kylian Mbappe požiadal svoj klub PSG, aby predal Neymara.

Sobotný úvodný domáci zápas v Ligue 1 odhalil okrem športových pozitív aj negatívne faktory v tíme francúzskeho majstra. Všetko sa nejakým spôsobom točí okolo Mbappeho. Francúzsky ostrostrelec bol po sezóne na odchode do Realu Madrid a jeho šokujúce zotrvanie v PSG vyvolalo na európskej scéne rôzne, i vášnivé reakcie.

Nebolo to len tak, podrobnosti novej zmluvy oficiálne nezverejnili, ale "verejné tajomstvo" hovorí o nadštandardnom vplyve na chod klubu, bezprecedentnom v ukotvení hráčskeho kontraktu.

Na "zákulisnom zozname" neželaných hráčov sa údajne ocitol aj Neymar a podľa letných mediálnych šumov sa práve Mbappe snažil o odchod svojho brazílskeho spoluhráča. Akákoľvek forma predaj najdrahšieho futbalistu histórie je však tvrdý oriešok a tak Neymar zostal.

Svoju kvapku oleja do ohňa zrejme pridal aj Neymar, ktorý ohľadom penált neodolal a "poctil" sociálne siete lajkami pod konfrontačnými statusmi. V pondelok prebehla mediálnym priestorom správa zo zákulisia, že aj preto Mbappe opäť požiadal vedenie o predaj Neymara.

Britské médiá to uviedli s odvolaním sa na investigatívneho futbalového reportéra Romaina Molinu, ktorý spolupracuje napríklad s Guardianom, BBC, či NY Times. Lenže o niekoľko hodín neskôr iný francúzsky reportér Hadrien Grenier tvítoval, že nový športový riaditeľ PSG Luis Campos mal už rozhovor s oboma hráčmi a povedal im, že ich správanie by nemalo zasahovať do výkonu tímu a že špinavú bielizeň nie je dobré prať na verejnosti. Mbappe i Neymar jeho námietky vraj uznali a celý konflikt považujú za uzavretý.