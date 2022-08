Oktagon hľadá nové dievčatá: Ak spĺňaš požiadavky, v klietke môžeš žiariť aj ty!

Najväčšia organizácia v Česko-Slovensku, ktorá expanduje do zahraničia hľadá nové tváre, ktoré budú pri najväčších momentoch MMA priamo v klietke.

Oktagon inak povedané hľadá Ring Girls, ktoré počas turnaja pracujú v klietke, kde divákom oznamujú, ktoré kolo čaká na borcov a vystupujú reprezentatívne počas galavečerov i pred nimi. Požiadavky na záujemkyne oznámila organizácia na svojom webe.

„Vek minimálne 18 rokov, výška 170 cm, budúca Ring Girl by mala byť tiež aktívna na sociálnych sieťach.“ Prihlášky pritom môžu dievčatá vypĺňať na stránke Oktagon MMA.

Medzi najznámejšie a najúspešnejšie ženy v tomto povolaní patrí Arianna Celeste či Brittney Palmer, ktoré pôsobia v americkej organizácii UFC. Ariana má 3,2 milióna sledovateľov a aktuálne patrí medzi najlepšie zarábajúce osobnosti v organizácii. Aj to je nepochybne dôkaz o tom, že aj táto pozícia má svoje výhody, no rovnako nie je najľahšia.

Často totiž musí Ring Girl pôsobiť reprezentatívne na akciách aj počas piatich či šiestich hodín bez prestávky. Oktagon taktiež prítomnosť atraktívnych Ring Girls využíva pri rannom vážení, prípadne na oficiálnom vážení pred divákmi. Prihlášky organizácia prijíma do 22.8. Výberové finále sa bude konať od prvého do deviateho septembra v Bratislave a v Prahe, pričom úspešné kandidátky budú pozvané na najbližší turnaj do Brna 17.9.