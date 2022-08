TOTO nie je žart! Slovenský piatoligista nastúpi proti účastníkovi MS 2022

Hoci to znie neuveriteľne, ale je to pravda! Účastník 5. futbalovej ligy zo Slovenska - TJ Partizán Domaniža - si v prípravnom zápase zmeria sily s účastníkom majstrovstiev sveta 2022 Katarom!

Katar, ktorému patrí 49. miesto v rebríčku FIFA, získal miestenku na svetový šampionát ako usporiadateľ, teda nemusel hrať kvalifikáciu. Katar absolvuje od polovice júna v rámci prípravy európske turné. už si zmeral sily so severoírskym FC Linfield (0:1), belgickým Royal Antverpy (2:2), španielskou Mallorcou (0:0) a talianskymi klubmi Udinese Calcio (2:1), Lazio Rím (0:0) a ACF Fiorentina (0:0).

Otvoriť galériu Piatoligista takto pozýva svojich fanúšikov na zápas do Viedne. Zdroj: fcb/Tj Partizán Domaniža

Funkcionárom Domaniže sa podaril malý zázrak, keď sa dohodli s národným tímom Kataru na odohratí zápasu. Ten sa uskutoční vo Viedni v sobotu 27. augusta. Pre tím z Horného Považia to bude historická udalosť.

Samozrejme, fanúšikom sa informácia o zápase s Katarom zdala vymyslená a tak chceli vysvetlenie, prečo sa tím, ktorý sa pripravuje na MS stretne práve so slovenským piatoligistom.

Odpoveď dostali okamžite a bola veru vtipná. "Volali sme do Kataru niečo ohľadom ropy, chceli sme, že či by nám nevedeli dodávať niečo lacnejšie lebo však to je už nenormálne tie ceny nafty a benzínu. Momentálne s tým nevedeli nič urobiť, ale ponúkli nám zápas s nimi vo Viedni a tak sme ponuku prijali, keďže sme mali hrať ten víkend v Bánovciach, ale tie sa z našej súťaže odhlásili," prišlo vysvetlenie z TJ Partizán Domaniža.