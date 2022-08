Volka čakalo v cieli semifinále prekvapenie: Aha, čo mu pripravila malá fanynka

To tu už dávno nebolo, aby najrýchlejší Slovák Ján Volko (25) hovoril o spokojnosti s vlastným výkonom. Na ME v Mníchove, kde v rozbehoch zabehol druhý najrýchlejší čas 10,22 s, však Bratislavčan žiaril spokojnosťou.

„Keď vidím čas, ktorý sa mi podarilo zabehnúť, usudzujem z toho, že to boli z môjho pohľadu dobré preteky. Splnil som svoj cieľ a teraz je môj ďalší osud v Božích rukách."

Volko dnes bude na Olympijskom štadióne v Mníchove bojovať o finále. Pobeží v druhom semifinále o 20.12 hod.

V Mníchove mal Bratislavčan svojich fanúšikov, ktorých bolo počas včerajšieho rozbehu počuť. "Ďakujem, že ste prišli a povzbudzovali ma," zakričal Volko na tribúnu smerom k fanúšikom pri odchode do útrob štadióna. To ešte netušil, že o chvíľu mu radostné chvíle z postupu do semifinále spríjemní aj 7-ročná klubová kolegyňa z Našej atletiky Bratislava Ella Obtulovičová s plagátom v slovenčine a nápisom "100 Janko do toho!"

"Som veľmi rád, že sa po dvoch ťažkých rokoch na štadióny vrátili diváci, dokážu nám vytvoriť úžasnú atmosféru. O to viac, že ma prišla povzbudiť malá Ella aj s rodinkou a s úžasným transparentom. Pre mňa to bol v cieli, keď som ich stretol, úžasný moment a veľmi som sa tešil, že tam je niekto, kto má radosť, že ma vidí. Bol to naozaj skvelý pocit," povedal pre web Čas.sk Volko.