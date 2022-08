S trinástym nasadeným Argentínčanom Diegom Schwartzmanom prehral po trojsetovej bitke 7:5, 4:6 a 2:6.

Obaja tenisti predviedli niekoľko skvelých úderov. Divákov pobavil Argentínčan napríklad tzv. tweenerom, keď loptičku zahral spoza chrbta na druhú stranu kurtu. Molčan ju zakončil na sieti víťazne.

Alex Molcan will see your tweener and raise you a nifty volley winner... #CincyTennis pic.twitter.com/0i4zjcukM2