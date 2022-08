Po hrozivom páde takmer ochrnul: Víťaz Tour de France oznámil veľkolepý návrat!

Pred viac ako polrokom utrpel Kolumbijčan hrozivý pád - narazil do autobusu verejnej dopravy a hovorilo sa aj o ochrnutí športovca. Bernal sa však úspešne vyliečil a oznámil návrat k cyklistike.

Víťaz Tour de France z roku 2019 mal početné poranenia chrbtice, hlavy, horných a dolných končatín. Následne podstúpil viacero operácií, v dôsledku čoho vynechal všetky naplánované podujatia.

Britský tím INEOS Grenadiers však s talentovaným cyklistom počíta už na pretekoch Okolo Dánska.

"Vitaj späť, Egan. S radosťou oznamujeme, že Egan sa bude súčasťou nášho tímu na pretekoch Okolo Dánska a vráti sa do pelotónu," uviedla stajňa na Twitteri.

Návrat k jeho milovanému športu znamená pre Kolumbijčana veľmi veľa a na pretekoch Okolo Dánska sa predstaví už 16. augusta. Nezabudol sa však poďakovať ľuďom, ktorí pri ňom stáli v týchto ťažkých životných momentoch.

"Nedokážem sa dostatočne poďakovať všetkým, ktorí mi boli oporou. Táto podpora bola neoceniteľnou motiváciou, aby som každý deň tvrdo pracoval a mohol opäť pretekať. Všetkým vám srdečne ďakujem," povedal šťastný Bernal.

Welcome back @Eganbernal!



We’re excited to announce that Egan has been added to our Tour of Denmark squad and he will return to the peloton tomorrow 🙌 pic.twitter.com/rHKhIys1m1