Uzdravená Emma Zapletalová: Verím, že v Mníchove nepobežím len raz!

Členok už poslúcha, a tak si chce najlepšia slovenská atlétka minulého roka Emma Zapletalová (22) konečne schuti zasúťažiť.

Rodáčka z Nitry chce na európskom šampionáte v Mníchove využiť fakt, že sa sa od nej nič veľké nečaká. „Lenže ja, maximalistka, chcem od seba vždy veľa,“ spustila sympatická prekážkarka, ktorá si uvedomuje, že šesť týždňov vôbec nebehala a príprava nebola ideálna.

„Naozaj môžem byť rada, že aspoň už súťažím! Budem rada, ak predvediem svoj typický, klasický beh bez veľkých zaváhaní. Veľmi ma poteší, ak v Mníchove nepobežím len raz."

"Napriek všetkému, s čím všetkým sa borím, si myslím, že ani finále nie je úplne nedosiahnuteľné. Pôjdem však krôčik za krôčikom a uvidíme. Azda mi to vyjde,“ povedala zverenka trénera Petra Žňavu, ktorá mala na tento rok celkom iné plány.

Marcové zranenie členka pri bežnej chôdzi však všetko pomenilo... Letnú sezónu začala až 8. augusta v Székesfehérvári, kde sklamala najmä samu seba. Aj preto chce v Mníchove ukázať, čo vie. Uvedomuje si, že natrénované nemá toľko ako vlani, keď jej hviezda vyletela vysoko.

„Mníchov bol v zložitej situácii moje svetielko nádeje, keďže som musela vynechať svetový šampionát v Eugene. Sama som zvedavá, čo v stredu predvediem,“ dodala Zapletalová, ktorá má skúsenosti s dlhšími výpadkami v tréningu.

Pred tromi rokmi to bola mononukleóza, teraz členok. Pochopila, že zranenia a choroby patria k športu a jej neostáva nič iné, len musí ostať trpezlivá. Na ME ju čaká druhý štart, pred štyrmi rokmi na ME v Berlíne mala 18 a bola oporou štafety na 4x400 m, ktorej pomohla k 8. miestu, no vo svojej disciplíne 400 m prekážok nepostúpila z rozbehov.