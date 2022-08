Ján Volko potvrdil skvelú formu: Po tretí raz sa dostal do semifinále ME!

To tu už dávno nebolo, aby najrýchlejší Slovák Ján (25) hovoril o spokojnosti s vlastným výkonom. Na ME v Mníchove, kde v rozbehoch zabehol druhý najrýchlejší čas 10,22 s, však Bratislavčan žiaril spokojnosťou.

„Keď vidím čas, ktorý sa mi podarilo zabehnúť, usudzujem z toho, že to boli z môjho pohľadu dobré preteky. Splnil som svoj cieľ a teraz je môj ďalší osud v Božích rukách."

"Pred štartom som bol dosť nervózny, pretože na veľkom podujatí som súťažil po dlhšom čase,“ boli jeho prvé slová v cieli pre organizátorov, ku ktorým člen klubu Naša atletika, ktorý sa tretí raz prebojoval na ME do semifinále po Amsterdame 2016 (skončil 21.) i Berlíne 2018 (13.), pridal:

„Som šťastný, že sa to podarilo. V cieli akoby zo mňa spadol obrovský desaťkilový batoh, ktorý som so sebou ťahal. Avšak evidentne sa to pod môj výkon nepodpísalo negatívne. Teším sa na semifinále!”