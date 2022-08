Hokejový expert Ondrej Rusnák hodnotí vystúpenie mladíkov na MS: Poriadne im naložil

Sľubný štart, ale katastrofálny koniec! Reč je o hokejistoch do 20 rokov, ktorí po debakli s Fínskom 3:9 skončili na svetovom šampionáte v Kanade na poslednom 5. mieste A-skupiny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zverenci trénera Ivana Feneša si po dlhých deviatich rokoch nezahrajú vo štvrťfinále a majú veľké šťastie, že sa nemusia triasť o záchranu, keďže sa z turnaja nevypadáva. Ako naše vystúpenie hodnotí hokejový expert a bývalý útočník Ondrej Rusnák (33)?

Slováci sa na opakovanom šampionáte v Kanade, ktorý sa vlani v decembri zrušil pre pandémiu, predstavili s najmladším výberom a bez deviatich kľúčových hráčov. Okrem dvoch tretín proti Česku (4:5) a vydretému triumfu s Lotyšmi (3:2 sn) boli na podujatí fackovacím panákom – dva debakle s Kanadou 1:11 a s Fínmi 3:9 boli hanbou. „Všetci sa cítime hrozne. Trápili sme sa celý turnaj a som sklamaný, že ako kapitán som nedoviedol tím do štvrťfinále,“ reagoval obranca Rayen Petrovický.

Hrali naivne

„Naše účinkovanie na turnaji vnímam ako výbuch. Byť posledný v skupine, kde sme mali Lotyšsko, sa inak ani nazvať nedá. Ale priznám sa, že som nemal z tohto mužstva veľké očakávania. Treba objektívne povedať, že sme mali najmladší výber a chýbalo až deväť hráčov. To by aj výbery mali v minulosti problém hrať play-off. Čakal som však, že vo štvrťfinále chýbať nebudeme,“ povedal pre Nový Čas hokejový expert Ondrej Rusnák. Podiel viny dáva aj trénerskému štábu. „My sme štyri zápasy hrali to isté, rovnako naivne a vôbec sme nereflektovali na kvalitu súpera. To ide aj na vrub trénerov,“ pokračuje bývalý hokejista.

Tvrdá facka

Na otázku, či nemá pocit, že hráči podujatie, kde sa nevypadáva, nebrali ako výlet, odvetil: „Určite to neodflákli, ale evidentne nevládali. V zápasoch ťahali nohy, nestíhali, z čoho pramenili chyby, vylúčenia a góly v našej sieti. Potom sa to nabaľovalo ako snehová guľa.“

Po júlovom draftovom ošiali, keď náš hokej zásluhou Juraja Slafkovského a Šimona Nemca ovládol prvé dve pozície, prišla tvrdá facka. „Do istej miery to mužstvu aj uškodilo, pretože bol teraz veľký boom okolo draftu a všetci čakali zázraky. Toto mužstvo potrebuje čas a hlavne netreba tento výbuch riešiť horúcou ihlou,“ dodal Rusnák.