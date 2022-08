Zničený Škrtel po premiére za Ráztočno v 8. lige: Ráno sa asi nepostavím na nohy!

Futbalový sviatok ako nikdy predtým! Ráztočno, dedinka v okrese Handlová s niečo vyše tisíckou obyvateľov, bola v nedeľu hore nohami. Vďaka svojmu rodákovi Martinovi Škrtelovi (37), ktorý pred 1 700 divákmi absolvoval v 8. lige vydarený debut za FK Hajskala v derby proti Chrenovcu.

Prikrášlil ho premiérovým gólom, ktorým pomohol k víťazstvu 5:4.

Bývalý 104-násobný slovenský reprezentant v minulosti sľúbil, že raz nastúpi za Ráztočno. V nedeľu odohral celý zápas. Po ňom priznal, že mal toho dosť a bol rád, keď počul záverečný hvizd rozhodcu. Jeho tím vyhrával aj o tri góly, no v závere sa musel triasť o víťazstvo.

Nabudené Ráztočno, posilnené o nedávneho trénera Žiliny Petra Černáka, viedlo už od úvodu. Škrtela s jeho obľúbenou 37-kou na chrbte bolo na trávniku vidieť a jeho nekompromisnú hru cítili i hráči súpera. Vzávere prvého polčasu skóroval hlavou na 3:1.

„Deväť gólov. Ľudia si prišli na svoje. Dobre, že sa to už skončilo, už toho bolo veľa. Hralo sa mi v pohode, aj keď to mohlo byť lepšie. Po dlhšej prestávke to bolo fajn,“ vravel po zápase. Stále verí, že s pribúdajúcimi zápasmi budú aj výkony lepšie.

K svojmu prvému gólu s úsmevom povedal. „Lopta ma trafila. Som rád, že sme vyhrali, ale aj že sa zápas už skončil.“ Podľa neho majú i nižšie súťaže svoju úroveň. „Aj ôsma liga má tempo. Najmä, keď človek pravidelne netrénuje. Atmosféra bola skvelá. Deväť gólov sa nevidí každý deň. Nečakal som, že príde toľko ľudí. Ráno sa asi nepostavím na nohy. Mám týždeň na to, aby som sa dal dokopy,“ dodal unavený Škrtel. Dúfa, že to nebol jeho posledný zápas za rodnú obec.

Martinov bratranec a tréner Ráztočna Roman Škrteľ pred zápasom priznal zvýšenú nervozitu svojich zverencov.

„Chalani hrávajú na amatérskej úrovni. Niektorí boli viackrát na toalete, ale verím, že to zvládnu. Máme aj skúsených hráčov, ktorí ich určite podržia.“ Bývalý hráč Liverpoolu, Zenitu Petrohrad či Fenerbahce a Basaksehiru neprišiel do klubu s prázdnymi rukami - doniesol malé občerstvenie a niečo pod zub. „Hneď na prvý tréning priniesol prískočné. Posedeli sme skoro do polnoci. Zatiaľ ma ako trénera poslúcha. Spolu s Petrom Černákom mi pomáhajú. Som rád, že dodržal slovo a prišiel k nám. Potešil veľa malých chlapcov a fanúšikov. Bol to pre nich sviatok.“