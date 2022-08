Trojitý darček k meninám! Talentovaný brankár Žiliny zažil výnimočný deň

Chytená penalta, čisté konto a víťazstvo! To všetko v deň svojich menín.

Mladý žilinský brankár Ľubomír Belko (20) bude na sobotu a ligový zápas proti Zlatým Moravciam (1:0) spomínať len v dobrom. Výraznou mierou sa pričinil o druhý ligový triumf Šošonov v tejto sezóne, vďaka čomu sa po piatom kole vyšvihli na tretie miesto tabuľky.

Proti poslednému tímu súťaže to rozhodne nebola prechádzka. Žilina dlhé minúty neúspešne dobýjala bránku súpera a za slabú efektivitu mohla pykať. Na začiatku druhého polčasu zahral Adam Kopas nešťastne rukou v šestnástke a hostia mali výhodu pokutového kopu.

Najskúsenejší ligista Tomáš Ďubek, ktorý sa posledných sedem rokov z bieleho bodu ani raz nepomýlil, tentoraz zaváhal. Belko ho rutinérsky vychytal.

„Čelil som zdravej nervozite, že by som penaltu staršiemu a skúsenejšiemu hráčovi mohol chytiť. Bol som si istý, že ju kopne po mojej pravej ruke. Aj som tam išiel a vyšlo to. Ďubo sa ma hneď pýtal, či som dopredu vedel, kam ju pošle. Povedal som mu, že áno."

"Bol to zlomový moment zápasu. Ak by Zlaté Moravce skórovali, asi by si výsledok postrážili. Preto ma teší, že som ju zneškodnil a pomohol chalanom k radosti zo všetkých troch bodov,“ uviedol spokojný Belko.

Blysol sa hneď v úvode, keď zlikvidoval čistú šancu Mondekovi. Po zmene strán už veľa práce medzi žrďami nemal a udržal druhé čisté konto v sezóne.

„Bol to pekný deň s trojitým darčekom k meninám. Prežili sme dôležité chvíle, po ktorých prišiel náš gól. Sme šťastní za tri body. Teraz ideme na Slovan opäť zvíťaziť."

Po zápase ocenili jeho výkon aj fanúšikovia, ktorým rozdal zopár podpisov. „Potešilo ma skandovanie nášho fanklubu, keď vyvolávali moje meno. Pridali sa aj chalani v kabíne,“ dodal brankár reprezentačnej dvadsaťjednotky.