Konflikt medzi hviezdami PSG? Tréner Galtier sa do toho starať nechce

hristophe Galtier ako tréner francúzskeho futbalového majstra Paríž Saint-Germain si nemyslí, že sa v jeho tíme zopakuje sága "Penalty-gate" zo sezóny 2017/2018. Francúzske médiá tak nazvali spor medzi Brazílčanom Neymarom a Uruguajčanom Edinsonom Cavanim o to, kto bude zahrávať pokutové kopy.

V ročníku 2022/2023 by sa mohla situácia zopakovať medzi Neymarom a Francúzom Kylianom Mbappém, no kouč PSG Christophe Galtier to odmieta.

Mbappé v 23. minúte sobotňajšieho zápasu 2. kola Ligue 1 proti Montpelieru nepremenil nariadenú penaltu. V 43. minúte dostalo PSG druhú príležitosť skórovať z bieleho bodu, tentoraz sa jej zhostil Neymar a bol úspešný.

"Pre tento duel sme určili poradie takto. Kylian zahrával prvú penaltu, takže bolo logické, že Neymar kopal ďalšiu. Uvidíme, ako to bude v ďalších zápasoch," povedal Galtier po víťazstve PSG 5:2, ku ktorému Neymar prispel dvoma gólmi a Mbappé jedným. Brazílčan je momentálne najlepším strelcom súťaže s troma presnými zásahmi.

Galtier nechcel prezradiť, či určí hlavného exekútora pokutových kopov v parížskom mužstve. Neymar však po stretnutí zdieľal na sociálnej sieti príspevok o tom, že on by v žiadnom klube nemal byť druhý v poradí pri zahrávaní jedenástok.

Pripomenulo to práve jeho ťahanice s Cavanim, s ktorým sa priamo na ihrisku viackrát pohádali. Neymar premenil v minulej sezóne tri zo štyroch pokutových kopov a celkovo strelil 13 gólov. Mbappé bol najlepší strelec Ligue 1 s 28 presnými zásahmi a zužitkoval všetky štyri penaltové príležitosti.

Mbappé nastrieľal za PSG v minulom ročníku vo všetkých súťažiach 39 gólov. Ak zopakuje podobný zápis v aktuálnej sezóne, môže sa stať historickým lídrom klubu v počte strelených gólov. Momentálne má 23-ročný majster sveta na konte 172 gólov, rekordér Cavani ich nastrieľal rovných 200.