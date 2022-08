Slovenský šprintér Ján Volko postúpil do semifinále stovky na atletických ME v Mníchove. V úvodnom rozbehu zvíťazil v tohtosezónnom maxime 10,22 s. Volko potvrdil, že zo šestice štartujúcich mal na konte najlepší tohtoročný čas.

"Bol to dobrý beh aj vzhľadom na čas. Splnil som cieľ a teraz je už iba na mne, čo ďalej. Verím, že tam sú ešte nejaké rezervy. Významné preteky som bežal po dlhšej dobe. Na preteky som sa tešil, no nervozita ma trochu zväzovala. Dopadlo to dobre, som vďačný," povedal pre Českú televíziu Volko, ktorého čaká semifinále v utorok po 20.05 h.

ME v Mníchove - výsledky:

Muži

100 m - I. rozbeh: 1. Ján VOLKO (SR) 10,22 s