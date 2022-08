Fíni sa hnevajú na Adama Sýkoru: Bol to faul na kriminál!

Dostal 5 minút plus trest do konca zápasu. Sýkora kolenom za stavu 2:1 pre Fínov tvrdo zrazil na ľad Kemella. V následnej presilovke náš súper zvýšil vedenie na 3:1 a potom už prišiel z ich strany strelecký koncert a víťazstvo 9:3.

"Veľmi škaredý zákrok. Súperovi takmer spôsobil zranenie, ktorého ho mohlo spomaliť v jeho zámorskej kariére,“ napísal na sociálnu sieť jeden z fínskych fanúšikov.

"Faul na kriminál! Toto si Sýkora nemôže dovoliť,“ pridal sa ďalší. Keďže Lotyšsko v ďalšom zápase zdolalo Česko 5:2, Slováci obsadili v skupine piate miesto a po prvý raz po deviatich rokoch si nezahrajú štvrťfinále.

Adam Sykora was ejected for this knee-on-knee collision with Joakim Kemell — did the officials make the right call here? #WorldJuniors pic.twitter.com/PIO2SfLXlu