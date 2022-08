Česi nám nepomohli: Slovenskí mladíci na šampionáte v Kanade končia

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nepostúpili do štvrťfinále juniorských MS v Edmontone. Rozhodlo o tom nečakané víťazstvo Lotyšska nad Českom 5:2.

Slováci obsadili v A-skupine so ziskom dvoch bodov konečné piate miesto a šampionát sa pre nich skončil. Tento rok nevypadáva z elitnej kategórie žiadny tím.

"Niekedy je realita krutá, bolí," povedal tréner slovenskej "dvadsiatky" Ivan Feneš. "Teraz prichádza určite čas na zamyslenie a analýzu, prečo sme zlyhali. Rozhodli o tom hlavne naše výkony. Bolo to o nás, nie o súperoch. My sme na tomto šampionáte hrali katastrofálne, bolo tam veľa chýb, ktoré sa na takomto turnaji nemôžu stávať," dodal v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk.

Slováci po vysokej prehre 3:9 s Fínmi vedeli, že na postup zo základnej skupiny potrebujú pomoc Čechov. Tá však neprišla, keď západní susedia podľahli Lotyšsku. Vďaka tomu oba tímy skončili v tabuľke pred SR a získali posledné dve postupové miestenky. Lotyši dokonca preskočili v tabuľke Čechov, keďže pri rovnosti bodov hral v ich prospech lepší vzájomný zápas. Hetrikom sa na ich víťazstve podieľal Ralfs Sebastjans Bergmanis.

Lotyši pritom štartujú na MS 20 ako náhradníci za suspendované Rusko. Vlani obsadili v A-skupine I. divízie druhé miesto za Bieloruskom, ktoré však pre trest takisto nemôže hrať na turnajoch pod hlavičkou IIHF. Teraz majú Lotyši šancu vylepšiť svoje historicky najlepšie umiestnenie na juniorských MS, ktorým je 8. priečka. "Píšeme históriu a ešte sme neskončili," vyhlásil autor prvého gólu Lotyšov Martins Lavinš. "Sme z toho skutočne nadšení. Na začiatku si z nás každý robil vtipy, hovorili nám, že máme byť šťastní z toho, že tu vôbec môžeme byť. No zapísali sme sa do histórie, sme tu na to, aby sme víťazili. Sme ako jedna veľká rodina," dodal pre web IIHF autor hetriku Bergmanis.

MS hráčov do 20 rokov v Edmontone

A-skupina

Česko - Lotyšsko 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 17. Gut (Myšák, Ticháček), 30. Svozil (Hauser, Herčík) - 5. Lavinš (Brants), 13. Rullers (Vitolinš, Ozolinš), 32. Bergmanis (Dukurs), 38. Bergmanis (Silkalns, Lavinš), 59. Bergmanis.



Tabuľka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9*

2. Fínsko 3 2 1 0 0 19:7 8*

3. Lotyšsko 4 1 0 1 2 10:16 4*

4. Česko 4 1 0 1 2 11:18 4*



5. SLOVENSKO 4 0 1 0 3 11:27 2